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Giriş Tarihi: 7.07.2026 05:29

2026 FIFA Dünya Kupası: Belçika'yı ABD'yi 4 golle bozguna uğrattı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika, turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

AA Futbol
2026 FIFA Dünya Kupası: Belçika’yı ABD’yi 4 golle bozguna uğrattı!
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi.

Stat: Seattle

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahhmad Al Roalle (Ürdün)

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Arfsten), McKennie, Adams (Dk. 72 Pepi), Tillman, Dest (Dk. 46 Reyna), Pulisic (Dk. 59 Berhalter), Balogun (Dk. 90+2 Wright)

Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana (Dk. 21 Vanaken), Raskin (Dk. 89 Witsel), Lukebakio (Dk. 67 Doku), Tielemans, Trossard (Dk. 89 Saelemaekers), Ketelaere (Dk. 67 Lukaku)

Goller: Dk. 9 ve Dk. 33 Ketelaere, Dk. 57 Vanaken, Dk. 90+3 Lukaku (Belçika), Dk. 31 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)

Sarı kartlar: Dk. 35 McKennie, Dk. 69 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #BOSNA HERSEK #BELÇİKA

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2026 FIFA Dünya Kupası: Belçika'yı ABD'yi 4 golle bozguna uğrattı!
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