ABD’li Balogun’un cezasının kaldırılmasına Trump’tan teşekkür, Belçika’dan tepki!

BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN TEPKİ

Turnuvanın son 16 turunda ABD'nin rakibi olan Belçika'dan da cezanın ertelenmesine tepki geldi. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir. Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir" denildi.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da yaşananları 1 Nisan şakası olarak değerlendirip Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir şey olmasına şaşkınlığını dile getirdi.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör