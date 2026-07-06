ABD’li Balogun’un kırmızı kartı ertelendi

FIFA
Disiplin Kurulu, ABD
'li forvet Folarin Balogun'un Bosna Hersek karşısında oynanan son 32 turu maçında gördüğü kırmızı kartı kaldırdı. Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuya verilen cezanın FIFA Disiplin Kuralları'nın 27. maddesi gereğince 1 yıl süreyle askıya alındığı belirtildi. Balogun böylelikle Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek
. Tecrübeli oyuncu, Muharemovic'e yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü. ABD Başkanı Donald Trump
da yaptığı açıklamada "Büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" dedi.