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Giriş Tarihi: 6.07.2026 11:49

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

İHA
Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor
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Yeşil-kırmızılı ekip, 1 Temmuz itibarıyla Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yüksek rakımın avantajlarından faydalanmayı hedefleyen Diyarbakır temsilcisi, kamp programı kapsamında fiziksel ve taktiksel çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular; pas organizasyonları, topa sahip olma çalışmaları, duran top organizasyonları ve atletik koşu organizasyonları üzerinde duruyor. Teknik heyet, kamp sürecinde oyuncuların fiziksel seviyelerini üst noktaya çıkarmanın yanı sıra takım uyumunu da artırmayı hedefliyor.

17 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışmalarına devam edecek olan yeşil-kırmızılılar, kamp döneminde hazırlık maçlarıyla da yeni sezon öncesi eksiklerini görmeyi planlıyor. Erzurum kampının ardından ikinci etap hazırlıklarına geçecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk sezonuna en iyi şekilde başlamayı amaçlıyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #ERZURUM #SÜPER LİG

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Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
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