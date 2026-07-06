Benfica dışladı Fırtına kucakladı

Arjantin'e attığı enfes golle gözlerin pasını silen Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, bordo-mavili formayı giymeden mest etti. Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'ndan elense de iz bırakan 23 yaşındaki sol bekin, son 18 ayda yaşadıkları film senaryosu gibi… 2024'te Almanya'da bölgesel takımlardan Rot-Weib Erfurt'ta oynarken 3. lig ekibi Viktoria Köln'e transfer oldu. 1 sene sonra bedelsiz Portekiz kulübü Amadora'nın yolunu tuttu. Sadece 6 ayda gösterdiği 6 gol-4 asistlik performans Benfica kapılarını açtı ve Ocak 2026'da imza attı. İlk maçında eski takımı Amadora'ya gol attı. 3 ay sonra Real Madrid karşılaşmasında takım arkadaşı Prestianni, Vinicius Jr.'a ırkçı davranışta bulundu. Maç sonrası Vinicius'un formasını isteyen Cabral, Benfica tarafından dışlandı. Dünya Kupası başlamadan önce 7 milyon Euro'ya Trabzonspor'a yelken açtı.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE İNDİ!

Bordo-mavililerin yeni transferleri Ruslan Malinovskyi ile Portekizli Saviolo dün Trabzon'a geldi. Ukraynalı orta saha Maliovskyi havalimanında yaptığı açıklamada "Hocamız ile olan görüşmeler beni çok etkiledi. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Onlara yol göstermeye çalışacağım. Burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunun farkındayım. Taraftarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.