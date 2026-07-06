Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.07.2026 20:48 Son Güncelleme: 6.07.2026 20:49

CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu müsabaka Dallas Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.

Dev maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Antonio Garcia görev alacak.

Portekiz – İspanya müsabakası saat 22.00'de başlayacak.

Dev mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

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Portekiz - İspanya: 0-0 (Maç başlamadı)

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Alex Baena, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #PORTEKİZ #İSPANYA

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CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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