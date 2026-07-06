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Giriş Tarihi: 6.07.2026 16:37

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

AA
Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra laktat testi uygulanan futbolcular koşu yaptı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek kırmızı-siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK; 17, 22, 25 ve 29 Temmuz ile 6 Ağustos'ta hazırlık maçları yapacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇORUM FK

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Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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