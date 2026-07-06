Daha aç ve acımasız olmalıyız

Beşiktaş
, Slovakya
'da oynadığı hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar takımıyla 0-0 berabere kaldı.
İlk sınavında Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, bu kez sessizliği bozamadı. Teknik direktör İtaliano maçtan sonra şu mesajları verdi: "İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor.
Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular aramıza katılacaklar.
Lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak."