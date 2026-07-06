Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Daha aç ve acımasız olmalıyız
Giriş Tarihi: 6.07.2026

Daha aç ve acımasız olmalıyız

Daha aç ve acımasız olmalıyız
  • ABONE OL
Beşiktaş, Slovakya'da oynadığı hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar takımıyla 0-0 berabere kaldı. İlk sınavında Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, bu kez sessizliği bozamadı. Teknik direktör İtaliano maçtan sonra şu mesajları verdi: "İlk maça göre bence daha hızlıydık topla. Aynı zamanda baskılarımız da daha etkiliydi. Ancak oyuncularımızın biraz daha aç, kale önünde daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız şansları daha iyi değerlendirmeliyiz. Bize gerçekten yardımcı olacak oyuncular aramıza katılacaklar. Lig başladığında da bu takım yüzde yüz hazır olacak." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEŞİKTAŞ #SLOVAKYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Daha aç ve acımasız olmalıyız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA