Deschamps: Sahada adeta bir savaş vardı

A Milli Takımımız ile D Grubu'nda yer alan Paraguay
, Fransa
karşısında savunma futboluyla tutunamadı ve penaltıdan yediği golle 1-0 kaybederek Dünya Kupası
dışında kaldı. Güney Amerika ekibinin sert oyununu Fransa Teknik Direktörü Deschamps maç sonu, "Sahada gördüğümüz şey futbol değildi. Daha çok bir savaşa benziyordu. Bizi durdurmanın tek yolu fauldü"
diyerek eleştirdi. Paraguay hocası Gustavo Alfaro da "Penaltı olmasaydı gol atamazlardı. Bizim anlayışımız aslanlar gibi mücadele etmek. Canımızı dişimize taktık"
sözleriyle kendilerini savundu. Güney Amerika takımı, dün Fransa karşılaşmasını 13 faulle bitirirken hiç sarı kart görmedi.