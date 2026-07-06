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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Diego Carlos’un aklı İtalya’da

Diego Carlos’un aklı İtalya’da
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Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Avusturya kampının kafilesine dahil oldu. Planlanan sağlık kontrollerini tamamlayan tecrübeli savunmacı, takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sürecinde Diego Carlos'u yakından gözlemleyerek performansını değerlendireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncunun fiziksel durumu ve takıma sağlayacağı katkıyla ilgili son kararını kamp döneminde vereceği belirtildi. Kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenilen Carlos'un, F.Bahçe ile Como arasındaki temaslara göre yol haritasını çizmesi bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSMAİL KARTAL #DİEGO CARLOS

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Diego Carlos’un aklı İtalya’da
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