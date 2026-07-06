Diouf ve Vedat kampa götürülmedi

Geçirdiği fıtık ameliyatı sonrasında Fransa'da tedavi sürecinde olan Dorgeles Nene, Avusturya kampına çağrıldı. Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi
'in kadroya alınmadığı açıklanırken yeni transferlerden Amara Diouf için ise şu açıklama yapıldı: "Gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacak olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sağlık ve performans ekibimizin belirlediği program doğrultusunda devam edecektir."