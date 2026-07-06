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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Diouf ve Vedat kampa götürülmedi

Diouf ve Vedat kampa götürülmedi
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Geçirdiği fıtık ameliyatı sonrasında Fransa'da tedavi sürecinde olan Dorgeles Nene, Avusturya kampına çağrıldı. Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi'in kadroya alınmadığı açıklanırken yeni transferlerden Amara Diouf için ise şu açıklama yapıldı: "Gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacak olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sağlık ve performans ekibimizin belirlediği program doğrultusunda devam edecektir." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#VEDAT MURİQİ

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Diouf ve Vedat kampa götürülmedi
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