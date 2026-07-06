Donald Trump’tan FIFA açıklaması!

Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun, koşan iki oyuncunun "tesadüfen birbirine çarpması" olduğunu belirterek, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Trump, bunun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." diye ekledi.