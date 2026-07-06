Dünya Kupası’nda İspanya, Portekiz’i 90+1’de devirdi! Cristiano Ronaldo veda etti

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu müsabaka Dallas Stadyumu'nda oynandı.
Kritik mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi.
Dev maçta VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Antonio Garcia görev aldı.
İspanya, Portekiz karşısında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
İspanya'nın ve maçın tek golünü 90+1. dakikada Mikel Merino kaydetti.
Bu sonucun ardından İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Portekiz ise dev organizasyona son 16 turunda veda etti.
İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD – Belçika eşleşmesinin galibi olacak.
Portekiz - İspanya: 0-1
Gol: 90+1' Mikel Merino
İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Alex Baena, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.