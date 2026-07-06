Dünya Kupası’nda İspanya, Portekiz’i 90+1’de devirdi! Cristiano Ronaldo veda etti

Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Portekiz ise dev organizasyona son 16 turunda veda etti.

İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD – Belçika eşleşmesinin galibi olacak.

Portekiz - İspanya: 0-1

Gol: 90+1' Mikel Merino

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Alex Baena, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör