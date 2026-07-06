Ederson’a Kartal motivasyonu

Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen ve hataları ile taraftarı kızdıran Ederson'a yönetim sahip çıkıp takıma kazandırma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım
ve kurmayları, deneyimli kaleci ile Dünya Kupası
sonrasında bir görüşme gerçekleştirecek. Teknik direktör İsmail Kartal
'ın da Ederson'un tecrübesinden faydalanmayı hedeflediği ve yeniden öz güven aşılamak istediği öğrenildi. Yıllık 11 milyon Euro kazanan Brezilyalı eldiven ile F.Bahçe'nin 2 yıl daha kontratı bulunurken İtalyan basınına göre Juventus talip oldu. Ancak yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle İtalyanlar henüz adım atmayıp turnuva sonrasını bekleme kararı aldı.