Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ederson’a Kartal motivasyonu
Giriş Tarihi: 6.07.2026

Ederson’a Kartal motivasyonu

Ederson’a Kartal motivasyonu
  • ABONE OL
Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen ve hataları ile taraftarı kızdıran Ederson'a yönetim sahip çıkıp takıma kazandırma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, deneyimli kaleci ile Dünya Kupası sonrasında bir görüşme gerçekleştirecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Ederson'un tecrübesinden faydalanmayı hedeflediği ve yeniden öz güven aşılamak istediği öğrenildi. Yıllık 11 milyon Euro kazanan Brezilyalı eldiven ile F.Bahçe'nin 2 yıl daha kontratı bulunurken İtalyan basınına göre Juventus talip oldu. Ancak yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle İtalyanlar henüz adım atmayıp turnuva sonrasını bekleme kararı aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AZİZ YILDIRIM #İSMAİL KARTAL #DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ederson’a Kartal motivasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA