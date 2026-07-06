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Giriş Tarihi: 6.07.2026 16:11

Gaziantep FK'de kamp programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

AA
Gaziantep FK’de kamp programı belli oldu!
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Gaziantep FK, kamp programını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin yarın tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı takımın, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek."

Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #TRENDYOL SÜPER LİG

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Gaziantep FK'de kamp programı belli oldu!
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