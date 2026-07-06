Gençlerbirliği, Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Gökhan Altıparmak'a veda edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve kırmızı-kara formamızı gururla terleten forvet oyuncumuz Gökhan Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamanın devamında, "Kulübümüzün çatısı altında yetişen, emeği, disiplini ve duruşuyla Gençlerbirliği kültürünü sahaya yansıtan Gökhan Altıparmak'a kulübümüze sağladığı tüm katkılar için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde ve profesyonel futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serikspor'da 32 maça çıktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör