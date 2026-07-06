Göztepe, sağlık kontrollerini tamamladı

Göztepe Spor Kulübü futbol A takımı, yeni sezon öncesindeki rutin sağlık kontrollerini Medicana International İzmir Hastanesi'nde tamamladı. Resmi sağlık sponsoru Medicana iş birliğiyle gerçekleştirilen kontroller kapsamında futbolcular, kapsamlı sağlık taramalarından geçti. Sağlık kontrolü programı çerçevesinde futbolculara kan tetkikleri, elektrokardiyografi (EKG), efor testi ve kardiyolojik değerlendirmeler uygulandı. Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanları Uzm. Dr. Vedat Çaldır ve Uzm. Dr. Ali Veysel Uluğ tarafından gerçekleştirilen muayenelerle sporcuların yeni sezon öncesindeki genel sağlık durumları detaylı şekilde değerlendirildi.

Öte yandan Göztepe Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Ekibi de Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eralp Kaçmaz tarafından muayene edildi.



SAĞLIK TARAMALARI 2 GÜNDE TAMAMLANDI

Göztepe Futbol A Takımının talebi doğrultusunda planlanan sezon öncesi sağlık kontrolleri iki gün süren programla tamamlandı. İlk gün Efkan Bekiroğlu, Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Ege Yıldırım, Furkan Malak ve Nevzat Tan Üzel sağlık taramalarından geçerken; ikinci gün Alexis Antunes, Juan, Janderson, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Guilherme Luiz, Amin Cherni, Arda Okan Kurtulan ve diğer oyuncuların kontrollerinin de tamamlanmasıyla 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabı başarıyla tamamlandı.



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