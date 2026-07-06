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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Greenwood satrancı

F.Bahçe ile Roma yıldız oyuncu için masada. Kanarya 40 milyon Euro verdi, İtalyanlar teklifini 45’e yükseltti. Marsilya 50 milyon Euro’nun altına inmiyor, İngiliz yıldız ise sarı-lacivertli formayı giymek istiyor. İngiltere'de doğan ancak ailesi Jamaikalı olan Greenwood, İngiltere Milli Takımı formasını 1 kez sırtına geçirdi.

Samet YÜKSEL
Greenwood satrancı
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Mason Greenwood için İtalya'dan yeni bir hamle geldi. Sarılacivertlilerin en ciddi rakibi konumundaki Roma, İngiliz yıldız için Marsilya'ya 45 milyon Euro'luk resmi teklifini iletti. Fransız ekibinin ise bonservis bedelinde 50 milyon Euro talebinden geri adım atmadığı öğrenildi. Fenerbahçe daha önce bonuslarla birlikte 40 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunarken, yönetimin kısa süre içerisinde bunu güncellemesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin de Roma ile aynı seviyeye çıkarak Marsilya'ya 45 milyon Euro'luk rakamla gideceği belirtildi. Transfer sürecindeki en önemli ayrıntılardan biri ise Greenwood'un tercihi oldu. İngiliz futbolcu, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor ve sarı-lacivertli formayı giymeyi istiyor. Roma'nın transferde ısrarını sürdürmesine rağmen Fenerbahçe tüm şartları zorlayarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, hem Marsilya hem de oyuncu cephesiyle temaslarını yoğun şekilde sürdürürken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin daha da hız kazanması bekleniyor.

MANU'NUN %50 PAYI VAR
Temmuz 2024'te Marsilya, Greenwood için Manchester United'a 26 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. ara- İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre bir sındaki sonraki satıştan ManU %50 pay da alacak.

WATKİNS HIZLANDI!
Forvet takviyesinde Kanarya, Guirassy ve Ollie Watkins üzerinde yoğunlaştı. Teknik heyet iki oyuncu arasındaki tercihini Watkins'ten yana kullandı. Guirassy için B.Dortmund ile pazarlıklar sürerken oyuncu ile anlaşma sağlanmış durumda. Watkins cephesi ise F.Bahçe'den gelen teklife sıcak bakarken Aston Villa ile görüşmeler de teknik heyetin kararı sonrası hızlandı. Her iki futbolcunun kulüplerine de son bir teklif iletilirken yönetim, ağırlığını Aston Villa ile pazarlıklara verdi. 35 milyon Euro'luk teklife bonus maddeleri de eklendi.

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Greenwood satrancı
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