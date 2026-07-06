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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Haaland, Brezilya’yı evine gönderdi

Haaland, Brezilya’yı evine gönderdi
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Dünya Kupası'nda son 16 turunda Norveç, müthiş mücadeleye sahne olan maçta Brezilya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar 10. dakikada penaltı kazandı. Cunha, ceza sahasında Ajer'le girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR kontrolünden sonra penaltı verildi. Guimaraes'in vuruşunda Norveç kalecisi Nyland topu çıkardı. Zevkli ve çekişmeli geçen mücadelede 80'de kafayla ağları bulan Erling Haaland skoru 1-0 yaptı. 89'da bir kez sahne alan Haaland, Sambacılar'ın fişini çekti. Uzatmalarda Neymar'ın penaltı golü takımına yetmedi. Norveç tarihi zafere ulaşırken, 5 dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya evinin yolunu tuttu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Haaland, Brezilya’yı evine gönderdi
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