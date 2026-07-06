Hamit Altıntop'tan Türk futbolu ve milli takıma yönelik tespitler: "Konunun Montella olduğunu düşünmüyorum"

Son 1 yıldır Los Angeles'ta yaşayan eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Türk futboluna katkı sunmak için kendini geliştirdiğini söyledi.

Kaliforniya'daki evinde açıklamalar yapan Hamit Altıntop, 2026 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı'nın bu organizasyondaki performansı ve Türk futboluyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Altı çocuğu bulunan Altıntop, eşine ve çocuklarına daha fazla zaman ayırdığını belirterek, "Son yıllarda onları biraz ihmal etmiştim. Onlarla vakit geçirmek, hayatın tadını çıkarmak benim için çok kıymetli. Aynı zamanda Amerika'da bulunduğumuz için buradaki spor altyapısını, farklı spor dallarının işleyişini, pazarlamasını, anlaşmalarını, özellikle iletişim ve liderlik anlamında mesai harcıyorum. Yeni çevreler ediniyorum. Bunların beni yöneticilik anlamında olumlu yönde geliştirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GELECEKTE NELER YAPILABİLECEĞİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM"

Hamit Altıntop, "Bu gelişim sizi nereye götürecek?" sorusunu, "Nereye götüreceğini zaman gösterecek. İnsanlar 'Futboldan uzaklaştın.' diyor ama ben futboldan asla uzaklaşmadım. Futbol benim hayatım. Kendimi bildim bileli futbolun içindeyim; oyuncu olarak, yönetici olarak ve bugün de bir futbol adamı olarak. Dışarıdan daha fazla gözlemliyor, analiz ediyor ve geçmişi kendimce değerlendirmeye çalışıyorum. En önemlisi de gelecekte neler yapılabileceği üzerine çalışıyorum. Özellikle Türkiyemizle birlikte." şeklinde yanıtladı.

"Ana hedefim, yeni neslin bizim yaptığımız hataları yapmaması veya en aza indirmemiz. Özellikle milli takım konusunda dönem dönem iyi sonuçlar alsak da sürdürülebilirlik ve istikrarı yakalayamadığımızı gördük. Bunu nasıl elde edebiliriz diye kendimce tasarlamaya çalışıyorum." diyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Çünkü inanıyorum ki yarın bir gün bu konuda tekrar sorumluluk alacağım bir dönem gelebilir. Bu yanlış anlaşılmasın. Federasyondaki 63 aylık sürecimde şunu çok net anladım, tek başınıza çok fazla şey elde edemezsiniz. Doğru paydaşlarla, doğru ortamda ve doğru yapıyla istikrarı sağlayabilirsiniz. Bunun en güzel örneği Hırvatistan'dır. 4 milyon nüfusuyla son 20 yıldır her turnuvaya katılan, renk katan ve oyuncularını bireysel olarak da ileri taşıyan bir yapı… Bu insanı motive ediyor. Onlarla sahada mücadele ettik ve en az onlar kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum. Görev almak için illa sistemin içinde olmanız gerekmiyor. Size bir başkan değer verdiğinde, futbol bilginize ve tecrübenize güvendiğinde, o başkanla projeler üretmek, farklı bakış açıları sunmak çok kıymetli. Biz yıllardır isimler üzerinde gidip geliyoruz. Oysa asıl mesele Türkiye ise milli takımımız ise herkesin birikimini ve tecrübesini aynı keseye koyması gerekiyor. Bir olduğumuzda hayal ettiğimiz başarılar gelebilir. Aksi takdirde bir adım ileri, iki adım geri gitmeye devam ederiz."

Altıntop, "Hedefleriniz arasında bir gün federasyon başkanlığı var mı?" sorusuna, "Bu şartlarda hayır. Saygı ve sevgi gördüğünüzde olabilir ama kendimi kabul ettirme gibi bir derdim yok." yanıtını verdi.

Hamit Altıntop, ABD'de milli takım kampını ziyaret ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Genç antrenörlerimiz Emre, Arda, Nuri Şahin, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve oyuncu grubu ile Montella'ya karşı kendimi sorumlu hissediyorum. İstişarelerimle onlara farklı bir bakış açısı katabilirim. Onların yanında ve destek olduğumu her fırsatta belirtmeye çalışıyorum. El ele, kafa kafaya verirsek o zaman Türk futbolu çok daha ileriye gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.