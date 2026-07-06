İtalya’da Davinson yarışı

Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan Davinson Sanchez'in adı Avrupa basınında gündemden düşmüyor. Özellikle İtalya basını, deneyimli stoper için farklı kulüplerin ilgisini sık sık yazıyor. 30 yaşındaki oyuncu için Como'nun ciddi teklif ile G.Saray'ın kapısını çalacağı iddia edilirken bu bedelin 20 milyon Euro olması, G.Saray yönetimnde 'komik' olarak nitelendirildi. Tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak isteyen G.Saray, gelen tekliflere soğuk bakıyor. Aslan, 30 milyon Euro'nun altına inmeme kararı aldı. Diğer yanda İnter haberleri Çizme basınında artış gösterdi. Milano kulübünün turnuvadaki performansı sonrasında yakın takipte olduğu Davinson için İstanbul'da bir görüşme talep ettiği de belirtildi.

UGOCHUKWU İÇİN SON TEKLİF

Sarı-kırmızılıların masada olduğu Lesley Ugochukwu için Burnley'in kararı bekleniyor. G.Saray 30 milyon Euro'yu bulan bir rakam sunarken pazarlıkta satın alma opsiyonlu kiralama maddesi de bulunuyor. Fransız orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini kulübüne aktarırken G.Saray da daha yukarı çıkmayacağını İngiliz ekibine iletti.