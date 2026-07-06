Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jordan Henderson, Dünya Kupası'nın kalanında yok!
Giriş Tarihi: 6.07.2026 18:58

Jordan Henderson, Dünya Kupası'nın kalanında yok!

İngiltere'nin çeyrek finale yükseldiği Meksika maçının ardından kutlamalar sırasında bileğini kıran Jordan Henderson'ın Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

AA
Jordan Henderson, Dünya Kupası’nın kalanında yok!
  • ABONE OL

İngiltere Milli Takımı futbolcusu Jordan Henderson, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından sakatlandı.

Karşılaşma sonrası tribündeki taraftarlarla galibiyeti kutladıktan sonra sahaya dönmek için reklam panolarının üstünden atlamak isteyen 36 yaşındaki oyuncu, dengesini kaybederek sol kolunun üzerine düştü.

Sahadan sedyeyle ayrılan ve oksijen takviyesi alan futbolcunun bileğinden ameliyat edileceği ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jordan'ın bileğinden sakatlanmasından dolayı üzgünüm. Oldukça ciddi. Hastanede. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Henderson, grup aşamasında Panama karşısında sonradan oyuna girmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #İNGİLTERE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Jordan Henderson, Dünya Kupası'nın kalanında yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA