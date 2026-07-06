Kahramanlar gibi karşılandılar

Tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası
'nda sergilediği muazzam performansla tüm futbol dünyasının takdirini kazanan Yeşil Burun Adaları ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Takımı taşıyan uçağın başkent Praia'ya iniş yapmasıyla birlikte adeta hayat durdu. Oyuncuları ve teknik heyeti karşılamak için binlerce taraftar havalimanına ve sokaklara akın etti. Ellerinde ülke bayrakları ve meşalelerle saatler öncesinden toplanan coşkulu kalabalık,
takımı bağrına bastı. 'Mavi Köpekbalıkları', çeyrek finalde Arjantin'e uzatmalarda 3-2 yenilmişti.