Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Komutan asgari ücrete imza attı
Giriş Tarihi: 6.07.2026

Komutan asgari ücrete imza attı

Komutan asgari ücrete imza attı
  • ABONE OL
F.Bahçe, Mert Hakan Yandaş'ın kontratını 1 sezon uzattı. 4 Nisan 2027'ye kadar cezası olan 31 yaşındaki oyuncu, 2020'de Sivasspor'dan transfer edilmişti. Taraftarın 'Komutan' lakabı taktığı Mert Hakan için kulüpten şu açıklama yapıldı: "Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret (28 bin TL) esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır." Oyuncu da bu imzanın kendisi için bir yeniden ayağa kalkış adımı olacağını söyleyip duygularını paylaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MERT HAKAN YANDAŞ #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Komutan asgari ücrete imza attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA