Komutan asgari ücrete imza attı

F.Bahçe, Mert Hakan Yandaş
'ın kontratını 1 sezon uzattı. 4 Nisan 2027'ye kadar cezası olan 31 yaşındaki oyuncu, 2020'de Sivasspor'dan transfer edilmişti. Taraftarın 'Komutan' lakabı taktığı Mert Hakan için kulüpten şu açıklama yapıldı: "Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret (28 bin TL) esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır."
Oyuncu da bu imzanın kendisi için bir yeniden ayağa kalkış adımı olacağını söyleyip duygularını paylaştı.