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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Salih ve Nübel’de mutlu son

Transferde taarruza geçen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki milli orta sahayı 3 yıllığına renklerine bağladı. Alman kaleci Nübel ile de 6 milyon Euro maaş karşılığı 4 senelik anlaşma sağlandı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Salih ve Nübel’de mutlu son
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Siyah-beyazlılar uzun zamandır peşinde olduğu Salih Özcan ile anlaşma sağladı. Beşiktaş devre arası da almak istediği oyuncuyu sonunda kadrosuna kattı. Milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Tecrübeli orta saha, 9 Temmuz'da İstanbul'a gelerek imza atacak ardından kampa katılacak. Kartal'ın bir diğer transferi Alexander Nübel oldu. Siyah-beyazlı ekip Alman kaleci ile el sıkıştıktan sonra kulübü Bayern Münih'le de anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Nübel'e yıllık 6 milyon Euro maaş ödeyecek ve 4 yıllık kontrat imzalanacak. Bu arada Beşiktaş daha önce anlaştığı 20 yaşındaki İlhan Fakılı ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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#SALİH ÖZCAN #ALEXANDER NÜBEL #BEŞİKTAŞ

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Salih ve Nübel’de mutlu son
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