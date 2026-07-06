Salih ve Nübel’de mutlu son

Siyah-beyazlılar uzun zamandır peşinde olduğu Salih Özcan
ile anlaşma sağladı. Beşiktaş
devre arası da almak istediği oyuncuyu sonunda kadrosuna kattı. Milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş, yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Tecrübeli orta saha, 9 Temmuz'da İstanbul'a gelerek imza atacak ardından kampa katılacak. Kartal'ın bir diğer transferi Alexander Nübel
oldu. Siyah-beyazlı ekip Alman kaleci ile el sıkıştıktan sonra kulübü Bayern Münih'le de anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Nübel'e yıllık 6 milyon Euro maaş ödeyecek ve 4 yıllık kontrat imzalanacak. Bu arada Beşiktaş daha önce anlaştığı 20 yaşındaki İlhan Fakılı ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.