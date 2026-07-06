Tesadüf değil alın teri

Fas Milli Takımı, Kanada karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale ulaşan ilk Afrika takımı oldu. Atlas Aslanları'nın başarısının perde arkasında sistemli bir devlet yapılanması var. İşte detaylar: Tarihler 2009'u gösterdiğinde Fas Kralı VI. Muhammed, futbolu baştan inşaa ederek 70 milyon dolar bütçeyle 'VI. Muhammed Futbol Akademisi'nin temellerini attı. Ülkede 6 yaşından başlanarak çocukları tarama altına alan geniş bir izleme ağı kuruldu. Kanada maçında duble yapıp çeyrek finali getiren Ounahi de bu akademide yetişti. 2014'e katılamayan Fas, 4 sene sonraki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı. 2018'den sonra Avrupa'daki Faslı yetenekleri milli takıma kazandırma programına geçildi.

2030'UN EV SAHIPLERINDEN

Fas, ilk meyvesini 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak alırken 2026'da da çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'daki 26 oyuncunun 7'si Fas, 19'u gurbetçi. Ülkede doğmasalar da federasyon planlamasıyla bir bayrak altında birleştiler. Brahimi İspanya, Bouaddi Fransa, Van Persie'nin oğlu Shaqueel Hollanda yerine Atlas Aslanları'nı seçti. Tesisleşmesiyle 2030 Dünya Kupası'na Portekiz ve İspanya ile birlikte ev sahipliği yapacaklar.

'İNANILMAZ'

İki asist yapan Brahim Diaz, şöyle konuştu: "Gösterdiğim performanstan dolayı çok mutluyum. Savaşıyoruz ve ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Halktan gördüğümüz sevgi inanılmaz."

%60

Kanada maçında çektiği 5 şutun 3'ünü gol yapan Fas, 1966'dan bu yana eleme turunda en yüksek gole çevirme yüzdesi (%60) yakalayan takım oldu.

%50

Fas, Dünya Kupası tarihindeki Afrika eleme aşaması galibiyetlerinin %50'sini oluşturuyor (8/4). 4 - Fas, 1 - Kamerun, Senegal, Gana, Mısır.

6

Fas'ın, 2026 Dünya Kupası'nda attığı 10 golü 6 oyuncu paylaştı. Ismael Saibari (3), Soufiane Rahimi (2), Azzedine Ounahi (2), Gessime Yassine (1), Achraf Hakimi (1) Issa Diop (1).