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Giriş Tarihi: 6.07.2026 19:51

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

AA
Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı!
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.

Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.

Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı!
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