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Giriş Tarihi: 7.07.2026 12:42 Son Güncelleme: 7.07.2026 12:44

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı

Beşiktaş, Slovakya kampında bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Siyah-beyazlılarda hafif ağrısı bulunan Rashica, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

AA
Beşiktaş’ın yeni transferi İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı
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Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken yeni transfer İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada çift kale maçla devam ederken, basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu idmanı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #MİLOT RASHİCA #SLOVAKYA #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı
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