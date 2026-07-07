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Giriş Tarihi: 7.07.2026 13:13

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk hazırlık maçına Admira Wacker karşısında çıkacak.

AA
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile yapacak
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın (8 Temmuz perşembe günü) Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #ADMİRA WACKER

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Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile yapacak
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