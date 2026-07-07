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Giriş Tarihi: 7.07.2026 10:44

Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Iğdır Futbol Kulübü, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi resmen renklerine bağladı.

İHA Futbol
Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse’yi kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, savunma hattını tecrübeli futbolcu Loc Robert Kouagba ile güçlendirirken, genç futbolcu Ahmet Köse'yi de kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Boluspor forması giyen 32 yaşındaki stoper Loc Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Boluspor'da 38 maçta görev yapan Kouagba, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Iğdır temsilcisi, bir diğer transferini ise Fenerbahçe'den gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, sağ bek mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki Ahmet Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Iğdır FK'nın, transfer çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #IĞDIR FK

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Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse'yi kadrosuna kattı
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