Iğdır FK, Loc Robert Kouagba ve Ahmet Köse’yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Boluspor forması giyen 32 yaşındaki stoper Loc Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon Boluspor'da 38 maçta görev yapan Kouagba, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Iğdır temsilcisi, bir diğer transferini ise Fenerbahçe'den gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, sağ bek mevkisinde görev yapan 18 yaşındaki Ahmet Köse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Iğdır FK'nın, transfer çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör