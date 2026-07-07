İlhan Palut: "Bugün itibarıyla 5 ana transfer yapmak istiyoruz"

Konyaspor, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına Konya'da devam ediyor. Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün yedinci gün. Sezon hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kuvvet testlerimiz, ağırlık testlerimiz ve sağlık kontrollerimizi de bu süreç içinde gerçekleştirdik. Ayın 11'i itibarıyla Slovenya kampı başlayacak. Ayın 30'una kadar kamp çalışmalarımızı orada sürdüreceğiz. Döndükten sonra da yine Konya'da lig için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.



"Bugün itibariyle 5 ana transfer yapmak istiyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Palut, "5 ana transfer yapmak istiyoruz. 1 stoper, 1 orta saha oyuncusu, 1 sol bek ve 2 de kanat oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz. Bunların hepsi de yabancı olabilir. Yerli olursa da bizi kontenjandan rahatlatır. Bundan sonra artı 4 kuralı var ve burada hem potansiyel olan hem de sadece potansiyel olması yetmez, sezon içerisinde rahatça kullanabileceğimiz bu kontenjana uyan 4 oyuncuyu da artı olarak kadromuza katabiliriz. Burada bir mevki kısıtlaması yok aklımızda. 4 tane de sadece geleceğe yönelik ve yatırım amaçlı değil, sezon içerisinde de kullanabileceğimiz kontenjan oyuncusu transfer etmeyi düşünüyoruz ama temel transfer hedefimiz bu 5 mevki ile alakalı olacak" ifadelerini kullandı.



"İlerleyen turnuvalarda gerçekten daha iyisini yapabilecek güce ve kaliteye sahibiz"

Tecrübeli teknik adam, hem milli takım hem de Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini de aktardı. Konyaspor Teknik Direktörü Palut, "Tam destekleyemiyorsun tabii başka ülkeleri, sadece bir futbolsever olarak, iyi takım diyebiliyorsun. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Daha iyisini yapabilirdik. O kadar çok şey söylendi, o kadar değerlendirmeler yapıldı. Evet, başarısız olduk. Daha iyisini yapabilirdik. İlerleyen turnuvalarda gerçekten daha iyisini yapabilecek güce ve kaliteye sahibiz. Artık bu konuyu kapatmak gerekiyor. Turnuva başında da sormuşlardı favori takımınız nedir diye; 2 tane takımdan bahsetmiştim. Fransa'dan bahsetmiştim ki herkes üzerinde birleşiyor zaten. İnanılmaz bir kadro genişlikleri ve kaliteleri var. Bir de benim ilgimi çeken İngiltere'nin korkunç bir isteği var. İnanılmaz arzuluyorlar. İngiltere gibi bir takım bile sürpriz olduğuna göre düşünün ne önemli takımlar var orada. Fransa'yı futbol noktasında favori görüyorum. İngiltere'nin o inanılmaz isteği ve kenetlenmesinin de bir şeyler çıkarabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör