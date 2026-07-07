Kayserispor’dan 3 yıllık imza

2025-2026 sezonun tamamlanması ile sarı-kırmızılı camia ile sözleşmesi sona eren Talha Sarıaslan ile yapılan görüşmelerin ardından yeniden anlaşma sağlandı ve milli oyuncu 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Kayserispor Genel Koordinatörü İlhan Parlak ve Altyapı sorumlusu Aydın Yergin katıldı.Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen, Genç Millî Takımlar alt yaş gruplarında takımına golleriyle katkıda bulunan ve Süper Lig'de birçok maçta kritik goller ve asistlere imza atan golcü futbolcumuz Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gelecekte kendisini Millî Takımlar kadrosunda göreceğimize yürekten inandığımız futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör