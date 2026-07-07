Mısır Teknik Direktörü Hassan: Filistin halkının acısını hissetmeyen, insan olmayı hak etmiyor

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır."

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan ve basın mensupları tarafından uzun süre alkışlanan Hassan, tüm sporculara seslenerek, "Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak." diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör