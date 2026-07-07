Trabzonspor’dan Galatasaray’a ’Aral’ telefonu!

Yeni sezon öncesi transferin en hızlı takımlarından olan Trabzonspor, son dönemin gözde isimlerinden Aral Şimşir'i de renklerine bağladı.
Uzun süren görüşmelerin ardından 2.2 milyon Euro maaşla 4 yıllık kontrata 'Evet' diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ile süren pazarlıklarda ise bordo-mavilileri şaşırtan olaylar yaşandı. İlk aşamada 12 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonusu kabul eden Midtjylland cephesi, daha sonra rakamı artırmak için menajer üzerinden Galatasaray'ın da milli oyuncuyu istediği yönünde haber gönderdi.
KAFKAS'TAN KAVUKCU'YA TELEFON
Bunun üzerine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın direkt G.Saraylı yönetici Abdullah Kavukcu'yu telefonla arayarak Aral'a ilgileri olup olmadığını sorduğu, Kavukcu'nun da transferde kesinlikle masada olmadıklarını söylediği kaydedildi.
Bu bilgi sonrası yeniden Danimarkalı yetkililerle temasa geçerek rakamı yükseltmeyeceklerini bildiren Trabzonspor, anlaşmayı ilk verdikleri para üzerinden sağladı. Başarılı sol kanat bugün Trabzon gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.