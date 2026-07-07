Trabzonspor’dan Galatasaray’a ’Aral’ telefonu!

Uzun süren görüşmelerin ardından 2.2 milyon Euro maaşla 4 yıllık kontrata 'Evet' diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ile süren pazarlıklarda ise bordo-mavilileri şaşırtan olaylar yaşandı. İlk aşamada 12 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonusu kabul eden Midtjylland cephesi, daha sonra rakamı artırmak için menajer üzerinden Galatasaray'ın da milli oyuncuyu istediği yönünde haber gönderdi.