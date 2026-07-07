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Giriş Tarihi: 7.07.2026 07:56

Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Aral' telefonu!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Aral Şimşir için Galatasaray'ın da istediği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Bordo-mavililerin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın direkt Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu'yu telefonla aradığı öğrenildi.

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Trabzonspor’dan Galatasaray’a ’Aral’ telefonu!
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Yeni sezon öncesi transferin en hızlı takımlarından olan Trabzonspor, son dönemin gözde isimlerinden Aral Şimşir'i de renklerine bağladı.

Uzun süren görüşmelerin ardından 2.2 milyon Euro maaşla 4 yıllık kontrata 'Evet' diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ile süren pazarlıklarda ise bordo-mavilileri şaşırtan olaylar yaşandı. İlk aşamada 12 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonusu kabul eden Midtjylland cephesi, daha sonra rakamı artırmak için menajer üzerinden Galatasaray'ın da milli oyuncuyu istediği yönünde haber gönderdi.

KAFKAS'TAN KAVUKCU'YA TELEFON

Bunun üzerine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın direkt G.Saraylı yönetici Abdullah Kavukcu'yu telefonla arayarak Aral'a ilgileri olup olmadığını sorduğu, Kavukcu'nun da transferde kesinlikle masada olmadıklarını söylediği kaydedildi.

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Bu bilgi sonrası yeniden Danimarkalı yetkililerle temasa geçerek rakamı yükseltmeyeceklerini bildiren Trabzonspor, anlaşmayı ilk verdikleri para üzerinden sağladı. Başarılı sol kanat bugün Trabzon gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ABDULLAH KAVUKCU #GALATASARAY #TRABZONSPOR #ARAL ŞİMŞİR

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Aral' telefonu!
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