1 milyar 254 milyon TL’yi kulübede unuttu!

G.Saray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ederek yüksek maaşlar ödediği Sane ve İlkay Gündoğan kulübeye mahkum oldu. Yine takımın en çok kazanan isimlerinden kaptan İcardi de ilk 11'i unuttu. Cimbom, kenardan çıkamayan Alman kanat oyuncusu ile Arjantinli yıldıza (3 yıla bölünen imza parası da dahil edilince) senelik 10'ar milyon Euro ödeme yapıyor. Manchester City kariyerini bırakıp Aslan'ı tercih eden 35 yaşındaki İlkay'ın da kulübe senelik maliyeti 4.5 milyon Euro… Sarı-kırmızılı ekip, yatırım yaptığı ve bir yılda toplam 24.5 milyon Euro (1 milyar 254 milyon TL) ödediği 3 yıldızı kulübede tutuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ETKİLERİ DE ZAYIF KALDI

En son 4-0 kaybedilen Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kırık koluyla devreyi tamamlayan Osimhen, ikinci yarıda oyuna devam edemezken yerini Leroy Sane'ye bıraktı. Golün lazım olduğu dev mücadelede Mauro İcardi ise son 15 dakika hatırlanırken Devler Ligi'nde katkı vermesi için alınan ve İngiliz sahalarını iyi bilen İlkay Gündoğan, hiç süre bulamadı. 33 yaşındaki Tangocu'nun oyuna girerken Anfield Stadı'ndaki isteksiz tavırları da ciddi biçimde dikkat çekti. Süper Lig'de oynanan son Başakşehir maçında da İcardi ve İlkay'a sadece son 15 dakika süre verildi.

MAURO İCARDİ-G.SARAY AŞKININ SONUNA MI GELİNDİ!

Almanya Milli Takımı'na çağrılan Sane özellikle Noa Lang'ın transferiyle sezonun ikinci yarısında gözden düşerken ligde 21 maçta 1732 dakika görev aldı. 24 karşılaşmanın sadece 9'unda 11'de şans bulan İcardi, 1009 dakika sahne alabildi. İlkay Gündoğan ise 17 müsabakada 11 kez oyuna başlarken sarı-kırmızılı formayı 1003 dakika terletti.