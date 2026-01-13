1 numaralı hedef Ruiz!

Orta sahasına üst düzey takviye düşünen Galatasaray, birçok yıldız oyuncu için temasta bulundu. Manchester United'dan Ugarte ve Mainoo, Atalanta'dan Ederson, Club Brugge'den Onyedika ve Villarreal'den Pape Gueye için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, kulüplerden gelen 30-40 milyon Euro arasındaki bonservis talepleri sonrasında geri adım atmıştı. Sezon başında Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'ya 30'ar milyon Euro yatırım yapan Galatasaray cephesi, aynı rakamı dünyaca ünlü yıldız Fabian Ruiz için gözden çıkardı. Paris Saint-Germain'in futbol aklı Luis Campos ile iletişim kuran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fabian Ruiz ihtimalini sonuna kadar zorluyor. 29 yaşındaki İspanyol yıldıza 30 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, henüz Fabian Ruiz ve PSG'den olumlu dönüş alamadı. Tecrübeli orta sahaya sıkı pres uygulanıyor.

CAN, G.SARAY'I İSTİYOR

G.Saray'ın, Can Armando Güner transferinde yeni gelişmeler yaşandı. A Spor'a konuşan Güner'in menajeri Mehmet Eser, "Abdullah Kavukcu ile transferin detaylarını görüşüyoruz. Mönchengladbach'ın yetiştirme bedelinden ziyade bonservis bedeli beklentisi var. Can bugün (dün) Almanya'ya döndü. Biz transferi Ocak ayında bitirmek istiyoruz. Farklı kulüpler de devrede. Can Armando, G.Saray'ı istiyor" ifadelerini kullandı.