1 numaralı sorun!

Düşme hattında Hatayspor ile berabere kalıp zirvede yara alan Galatasaray'ın Avrupa'daki Dinamo Kiev maçı öncesinde keyfi kaçtı. Bir maçta daha kalesini savunmayı başaramayan Okan Buruk'un takımı, bu soruna bir türlü çözüm üretemedi. TFF Süper Kupa, Türkiye Kupası, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 29 müsabakada Fernando Muslera ile Günay Güvenç, toplamda 44 gole engel olamazken kalede ligde son yılların en kötü istatistiğine imza attı.

GEÇEN SENELERİ MUMLA ARIYOR!

G.Saray, ligin en çok ağları sarsan takımı (52) olmasına rağmen 20 maçın sadece 4'ünde rakiplere geçit vermezken bu müsabakalarda Muslera kaledeydi. Ligi 13'üncü bitirdiği 2021-22'deki ilk 19 maçlık karnesinin dahi gerisinde kalan Aslan, o periyotta ağlarını 5 defa kapatmıştı. Ayrıca şampiyonlukla sonuçlanan 2023-24'te aynı süreçte 11 maçta gol görmeyen sarı-kırmızılılar, 2022- 23'te ise 8 defa kalesinde duvar örmüştü.



ASLAN'DA İSYAN VAR

G.SARAY, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine ateş püskürdü. Cimbom, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadelerini kullandı. 32. dakikada Aslan'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı çıkarken, 78'de de Barış Alper'in ağlara yolladığı gol VAR gerçekçisiyle iptal edilmişti.