1+1 yıl daha aşkın olayım!

G.Saray taraftarının sevgilisi Mauro İcardi'nin sözleşmesinde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Kontratı sezon sonu bitecek olan ve şu ana kadar yeni mukavele için teklif almayan Arjantinli oyuncu ile yönetimin, bir araya geleceği öğrenildi. Sevgilisi China Suarez ile İstanbul'da villaya taşınıp yeni bir yaşama yelken açan İcardi, şehirden ayrılmak istemiyor. 32 yaşındaki forvet, bunu da yönetime iletti. Önceki gün oynanan Kasımpaşa müsabakasında bütün tribünlerin yoğun sevgisiyle karşı karşıya kalan golcü futbolcu, özellikle açılan bir pankarttan dolayı da duygusal anlar yaşamıştı. Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırıp bu sezon 9 gole ulaşan İcardi ile sarı-kırmızılı idareciler, yeni yıl sonrası masaya oturacak. 1+1 yıllık anlaşmaya sıcak bakan tecrübeli futbolcu, ücretinin 6-7 milyon Euro bandında olması konusuna olumlu… Ocak ayı içinde yeni anlaşmanın Galatasaray kulübü tarafından camiaya resmen duyurulması bekleniyor.



İCARDİ'DEN HAGİ'YE MEKTUP

Süper Lig'de 60 gole ulaşarak Gheorghe Hagi'yi geride bırakan İcardi, Rumen efsaneye övgü dolu bir mesaj yazdı

"REKORUNUZU geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız" diyen İcardi, "Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. O sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım" sözleriyle efsaneyi de onurlandırdı.

10 NUMARA YANIT: İDOLE DÖNÜŞTÜN

İcardi'nin mektubuna ise Hagi şu sözlerle yanıt verdi: "Galatasaray tarihine hoş geldin! Galata için altın sayfalar yazmaya ve tıpkı benim dönemimde yapmaya çalıştığım gibi gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Haklısın; rakamların ötesinde asıl önemli olan, taraftarların kalbinde bıraktığın izdir. Sen de bir golcüden çok daha fazlası oldun; bir idole, Galatasaray'ın bir efsanesine dönüştün."

TARTIŞMASIZ LİDER GALATASARAY

Kasımpaşa'yı farklı yenerek zirvede kalan Galatasaray, üç kulvarda iddialı konumda yeni yıla giriyor. İstatistikler de sarı-kırmızılı takımın Türkiye'de kurduğu dominasyonu gözler önüne seriyor. Ligde 17. maçlar itibarıyla en az 42 puan topladığı beşinci sezonu yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üç kez bunu başardı: 2025-26 (42), 2024-25 (47), 2023-24 (44), 1999-2000 (42), 1996-97 (44). Bu sezon 17 haftada 13 galibiyet-3 beraberlik-1 yenilgi karnesine sahip sarı-kırmızılılar, maç başına 2.47 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de 17 farklı futbolcu Galatasaray adına tabelayı değiştirdi. İcardi 9 golle, Barış Alper 7 asistle Aslan'da zirveyi çekti. Osimhen ise Avrupa'yla birlikte 12 gole imzasını koydu. 39 golle Fenerbahçe ile birlikte ligin en çok gol atan takımı olan Galatasaray, kalesinde 12 gole engel olamazken; Günay 4 maçta, Uğurcan ise 2 kez rakiplerine geçit vermedi.