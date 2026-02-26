Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri 12 yıllık dev hasret bitti
Giriş Tarihi: 26.02.2026

12 yıllık dev hasret bitti

Galatasaray, 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etmiş, son maçta kar yağışı sebebiyle iki gün süren mücadelede Juventus'u iç sahada 1-0'la geçip gruptan 2. çıkmıştı. Cimbom, son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.


'SÖZ VERİYORUZ...'
Dün gece 1 gol, 1 asistle yine yıldızlaşan Barış Alper, "Çok iyi oynamadık, herkes farkında. Taraftarlarımıza söz veriyoruz, daha iyi olacak. Hocamızın taktiklerini sahaya yansıtabilsek daha iyi olacaktı" dedi.

