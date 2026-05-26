3 aslan 3 destan

G.Saray altyapısından çıkıp teknik direktörlük yapan 3 isim, 3 farklı kulvarda, 3 ayrı topraklarda şampiyonluk sevinci yaşadı. Okan Buruk, çocukluk çağında adım attığı sarıkırmızılılarda futbolcu olarak üst üste 4 yıl şampiyon olurken, teknik direktörlük kariyerinde de lige ambargo koydu. Üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı rekorlar kırarken rakiplerine göz açtırmadı. Altyapının bir başka ürünü olan Arda Turan, futbolculuğunda İspanya'nın iki devi Barcelona ve A. Madrid'de şampiyonluk yaşadıktan sonra teknik direktörlük hayatına atıldı.

Eyüpspor'un ardından geçen sezon başında Ukrayna'ya yelken açıp Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Savaşın yaşandığı topraklarda ilk sezonunda zafer anıtını dikti. 39 yaşındaki çalıştırıcı, bomba seslerinin altında büyük bir zafere imza atarken Avrupa'da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör oldu. Eyüp'te Arda Turan'ın yardımcısı olan Uğur Uçar, eski takım arkadaşıyla birlikte İstanbul ekibini Süper Lig'e çıkartırken ilk hocalık deneyimine Pendik'te başladı. 27. haftada Hüseyin Eroğlu'nun yerine Çorum FK'nın başına geçti, takımı play-off'a sokmayı başardı. Keçiörengücü ve Bodrum'u saf dışı bırakan 39 yaşındaki Uçar, finalde de Esenler Erok'u devirip kırmızı- siyahlıları tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdı. 3 şampiyon hoca, yazdıkları destansı hikâyeleriyle G.Saray'ın gururu oldu.