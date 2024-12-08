3’lü tutmadı 4’lüye dönüş!

Galatasaray, kış aylarının en zor deplasmanlarından biri olarak görülen Sivasspor sınavına çıkıyor.Aslan'da sezonu kapatan İcardi dışında sakatlık yaşayan Kaan, Abdülkerim ve Jakobs kadroda olmayacak.Savunmayı Barış, Metehan, Sanchez ve Berkan'dan kuracak olan Buruk, ileride ise Osimhen'e görev verecek.Mücadelenin oynanacağı saat 16.00'da da yağış görünmüyor.Galatasaray, özel uçakla Sivas'a gitti. Sarı-kırmızılı takım, burada coşkuyla karşılandı. Aslan'ın Nijeryalı futbolcusundan imza almak isteyen futbolseverler izdihama neden oldu. Taraftarın hamlesi üzerine koruma bariyerleri Osimhen'in ayağının üzerine devrildi. Polisler oyuncuyu kurtardı. Yüreklerin ağıza geldiği anda tüm kafile derin bir nefes aldı, golcüye bir şey olmadı.Galatasaray, 102 puanla şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı takım, Sivas'ta kazanırsa 38 puana ulaşacak ve ilk 14 maç dikkate alındığında lige en iyi başlangıcını yapmış olacak.