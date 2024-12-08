3’lü tutmadı 4’lüye dönüş!

Galatasaray, kış aylarının en zor deplasmanlarından biri olarak görülen Sivasspor sınavına çıkıyor. Saha dışında TFF'yi istifaya davet eden sarıkırmızılılar, saha içine döndü ve Yiğido'ya kilitlendi.
Aslan'da sezonu kapatan İcardi dışında sakatlık yaşayan Kaan, Abdülkerim ve Jakobs kadroda olmayacak. Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştiriyor. 3'lü savunma ile çıktığı son iki karşılaşmadan (AZ Alkmaar: 1-1 ve Eyüpspor: 2-2) beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, bugün 4-2-3-1 dizilişiyle rakibi devirmeye çalışacak.
ZEMİNİNDE SIKINTI YOK YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Savunmayı Barış, Metehan, Sanchez ve Berkan'dan kuracak olan Buruk, ileride ise Osimhen'e görev verecek. Bu arada kar yağışının sona erdiği Sivas'ta alttan ısıtmalı 4 Eylül Stadyumu, maç yapılmaya elverişli hale getirildi.
Mücadelenin oynanacağı saat 16.00'da da yağış görünmüyor.
OSIMHEN UCUZ KURTULDU!
Galatasaray, özel uçakla Sivas'a gitti. Sarı-kırmızılı takım, burada coşkuyla karşılandı. Aslan'ın Nijeryalı futbolcusundan imza almak isteyen futbolseverler izdihama neden oldu. Taraftarın hamlesi üzerine koruma bariyerleri Osimhen'in ayağının üzerine devrildi. Polisler oyuncuyu kurtardı. Yüreklerin ağıza geldiği anda tüm kafile derin bir nefes aldı, golcüye bir şey olmadı.
ASLAN REKOR İÇİN SAHADA
Galatasaray, 102 puanla şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı takım, Sivas'ta kazanırsa 38 puana ulaşacak ve ilk 14 maç dikkate alındığında lige en iyi başlangıcını yapmış olacak.