4 milyon € bizim için bahşiş olur

Mauro İcardi'nin, G.Saray'a ihtarname gönderdiği haberleri üzerine, G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a ulaştım… İddiaları ciddi. İcardi'nin yeşil sahadaki durumu tartışılırken bir de üzerine bu haberler ne demek, bir bir sordum… Eray Yazgan öncelikle "İcardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı" yorumunu yaptı. Sonrasında şunu ekledi: "Biz tüm oyunculara peyderpey tüm ödemelerini yapıyoruz. Zaten 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk kağıdını göndereceğiz. Ödemeleri yapmadan böyle bir kağıdı alabilir miyiz. Bu yaşanan G.Saray'ı ve Başkan Dursun Özbek'i yıpratmak için yapılan bir operasyondur. Yok Torreira gidecek, yok Barış Alper ayrılacak, yok Uğurcan'a teklif var… Bunlarla üzerimize transfer oyunları oynanıyor. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Şampiyonluk ve hedeflerimiz için ilerliyoruz. Biz Osimhen için bugüne kadar 75 milyon Euro ödedik. Oyuncuların yıllık ücretleri, bonservislerinde bu sezon ödemeler yaptık. 4 milyon Euro bizim için bahşiş olur. Herkes görecek kimin kime borcu olduğunu. Bu haberlerle İcardi'yi taraftar gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar."

'AYIP OLUR' DEDI ADINI DUYURMADI

"Statta Mauro İcardi'nin de katıldığı dev imza töreninde kimler sponsor ise hem açıkladık hem de imzalarını aldık. Sadece Erden Timur, bir ricada bulundu ve kulüpte görev aldığı için şirketinin adının geçmemesini istedi, "Ayıp olur" dedi. Başkanımız da bunu olumlu karşılayıp, şirketinin adını duyurmadı."

BEN BERAAT ETTİM YAZMADILAR BİLE!

"BU haberi yapanlar, Eren Elmalı ve Metehan için de 'Bu ateş üfleyerek sönmez' diye manşet attılar. Metehan serbest kalınca neden manşette değil? Bahis skandalında bize çamur atanlar, benim yargılandığım davada bana çamur atanlar benim beraat ettiğimi neden yazmıyor?"

BIRAKIN KIZLARIMI GÖREYİM!

MAURO İcardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki velayet kavgası, Arjantin magazin basınının da ana gündemi. Yıldız oyuncu çocuklarla daha fazla vakit geçirmek isterken Wanda Nara ise bu durumu mahkemeye taşımıştı. Mahkeme İcardi'nin isteğini haklı bulurken çocukların da babaları ile vakit geçirmek istemesini haklı buldu. İcardi'nin "Hazirana kadar Avrupa'dayım. Bırakın da fazladan görebileyim" dediği iddia edildi.