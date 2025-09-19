4 yemişti 5 de geldi!

4 YEMİŞTİ 5 DE GELDİ!

Süper Lig'de rakip tanımayan Okan Buruk'a Avrupa'da bir darbe de Frankfurt'tan geldi. 4-1'lik skorla Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nin dışına iten Sparta Prag ve AZ Alkmaar'ın ardından Frankfurt ise Şampiyonlar Ligi'nde 5 gollü hezimete imza attı.

SANE KAYIPLARDA!

Yıllık 12 milyon Euro maliyetle kadroda yer alan Leroy Sane, sahanın en kötü isimlerinden biriydi. Alman yıldız hiç uzun pas yapmadan 34 kısa pasla maçı tamamlarken girdiği 9 ikili mücadelenin sadece ikisini kazandı. 1 isabetsiz şut çekip 1 kez de isabetsiz orta yapan Sane 1 asist ve 1 şut pası verdi



7'DE SIFIR ÇEKTİ!

Aslan, 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 yendiği maçın ardından Alman ekiplerine karşı galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar 2013'ten bu yana geçen 12 yılda 7 maçta kazanamazken 6 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.



PRİM GİTTİ!

Sarı-kırmızılı yönetim dev primle oyuncuları maça motive etmek istemişti. Kazanılması halinde UEFA'dan gelecek 2.1 milyon Euro'nun yarısını (1 milyon 50 bin Euro) oyunculara dağıtma kararı alan yönetimin bu hamlesi işe yaramadı.



KALAN MAÇLAR

G.SARAY-LIVERPOOL / 30 EYLÜL 2025

G.SARAY-BODO/GLIMT / 22 EKIM 2025

AJAX-G.SARAY / 5 KASIM 2025

G.SARAY-UNION SG / 25 KASIM 2025

MONACO-G.SARAY / 9 ARALIK 205

G.SARAY-A.MADRID / 21 OCAK 2026

M.CITY-G.SARAY / 28 OCAK 2026