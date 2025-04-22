4’te 4 yapar 5.yıldızı takarız

F.Bahçe'nin sahasında Kayseri ile berabere kalmasının ardından Kemerburgaz'da neşe ve motivasyon en üst seviyeye çıktı. Oyuncular, dün idman öncesinde ve Konya yolculuğunda birbirlerini kalan haftalara daha da iyi hazırlama sözü verdi. Puan farkının beşe çıkması ile birlikte şampiyonluğun erken ilan edilme planı takımın inancını daha da artırdı. Kalan 6 haftada şampiyonluk için 4 galibiyetin yeterli olduğu sarı-kırmızılı takım, 4'te 4 yapmaya konsantre oldu. Sırasıyla Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu 4 maçı kazanması halinde 5. yıldızı da göğsüne takacak. Göztepe ve Başakşehir sınavları ile sezonu tamamlayacak sarı-kırmızılı takım, son 2 maça şampiyonluğu garantilemiş şekilde çıkmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, "Artık Fenerbahçe'nin sonuçları ile ilgilenmiyoruz. 4'te 4 yapacağız ve 5. yıldızı takacağız" sözleriyle birbirlerini motive etmeye başladı.



EFSANELERİN PEŞİNDE!

Okan Buruk; Gündüz Kılıç, Brian Birch, Feldkamp, Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem lig hem de Türkiye Kupası kazanan 6. G.Saray hocası olmak istiyor...

BURUK, UÇAR'I 4 KEZ YENDİ!

OKAN Buruk ile Recep Uçar, teknik direktörlük kariyerlerinde 5 kez birbirlerine rakip oldu. 4 maçta Okan Buruk gülerken 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.