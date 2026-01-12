60 milyon euro kayıp!

Fenerbahçe ile oynanan Turkcell Süper Kupa derbisi öncesinde yedek kalacağını öğrenen Uğurcan Çakır'ın bu karar sonrasında çok bozulduğu belirtildi.Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon Euro maliyetle yatırım yapılan Uğurcan'ın yedek soyunduğu Süper Kupa finalinde 30 milyon Euro bonservis ödenen bir başka yıldız Singo ise hazır olmadığı için kadroda yoktu. En son 22 Kasım 2025'te G.Birliği maçında 40 dakika sahada kalan Fildişili asğ bek, o tarihten bu yana forma giyemedi, Afrika Kupası'na da gidemedi.