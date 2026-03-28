988 milyon TL’lik rekor ödeme!

Galatasaray yönetimi, oyunculara ödemelerinin tamamını yaparak tüm takımdan borçsuzluk kağıdını aldı. UEFA'dan Juventus'u elediği için kazandığı 11.8 milyon Euro'yu kasasına koyar koymaz kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, oyunculara prim ve hak edişlerini tamamlayacak. Liverpool müsabakası öncesi 7.5 milyon Euro (384 milyon TL) ödeyen yönetim, şimdi de 11.8 milyon Euro (604.5 milyon TL) vererek şampiyonluk yolundaki kritik haftalar öncesi takımın moralini daha da yükseltti. Juventus, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının galibiyet ve tur primlerinin de olduğu toplamda 19.3 milyon Euro (988 milyon TL) kulübün kasasından çıktı. Galatasaray Yönetimi ise alınan borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi.





İCARDİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

MAURO İcardi'nin avukatının kulübe gönderdiği ihtarname sonrasında oyuncunun alacakları da gündem oldu. Menajerinin komisyonunun da içinde bulunduğu ödemeler için kulüp avukatları ile İcardi'nin avukatları görüşmeler yaparken anlaşmaya varıldı. Oyuncunun 4 milyon Euro'luk imaj haklarındaki aksamalar nedeniyle yaşanan gelişme tatlıya bağlandı.



20 MİLYON EURO'LUK İMZA

Sarı-kırmızılı takımın forma göğüs sponsoru ile yola devam etme kararı aldığı öğrenildi. Pasifik Holding ile 2026-27 ve 27-28 sezonları için de anlaşan G.Saray, 20 milyon Euro alacak.



MAHKEMEDEN EK SÜRE ALDI!

Arjantınlı yıldızın çocuklarını daha uzun süre görebilmek için ülkesindeki mahkemelere yaptığı başvuru kabul edilince G.Saray'a dönüş süreci de uzadı. Dün TSİ 01.00'e kadar çocukları ile vakit geçirmesi için ek süre verilen yıldız oyuncu, kızları ile hasret giderdi ve ardından onları Wanda Nara'ya teslim etti.