Afrika alarmı!

21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası, Türk kulüpleri için ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Bundan en çok etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray olacak.Üç yıldızın ülkeleri finale kalırsa, 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı öncesi takıma dönüşleri için çok kısa bir zaman kalacak.