Akıl oyunuyla Singo yolda!

Sane ve Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'ın üçüncü transferi Wilfried Singo olmak üzere… Teknik direktör Okan Buruk'un savunma hattında ilk tercihi Singo için bir aydır uğraşan sarı-kırmızılı kulüp, masaya 40 milyon Euro ile oturan Monaco'yu sonunda indirime ikna etti. Kiralama formülünü zorlayan Galatasaray cephesi, sezon sonunda 25 milyon Euro opsiyonla Fildişi Sahilli defansın bonservisini almaya hazır durunda. Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Singo, iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazılmıştı. Monaco'yu köşeye sıkıştırmak isteyen G.Saray, Akanji ile görüşerek pazarlıkta elini güçlendirdi.

DAVINSON SANCHEZ'IN ALDIĞI ÜCRET ÖDENECEK

Singo'ya da Sanchez'in 5 milyon Euro'yu bulan ücreti önerildi ve rakamda taviz verilmedi. 24 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, transferi tamamlama adına dün İstanbul'a getirildi ve görüşmelerde sona gelindi. Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo'yu resmiyete dökecek.



OPSİYONU 25 MİLYON EUROEURO

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da oynayan Wilfried Singo, geçen sezon Monaco'da 35 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asistlik skor katkısı da verdi. 4 karşılaşmada sağ bekte görev aldı.



HEDEF SERİYİ 14'E ÇIKARMAK

Son şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı. Ayrıca deplasmandaki son mağlubiyetini yine geçen sezon Beşiktaş'a karşı alan Cimbom, son 5 dış saha karşılaşmasında puan kaybetmedi. Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada da kalesini gole kapattı.