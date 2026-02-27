Akıllı yatırım

Victor Osimhen, önceki gün İtalya'da Galatasaray'ın her şeyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Juventus önünde ilk maçta 3 golün hazırlayıcı olan Nijeryalı yıldız, rövanşta da ölüp ölüp dirilen Aslan'ı golüyle uzatmalarda son 16 turuna taşıdı. Aldığı paranın karşılığını sonuna kadar verirken maçın da oyuncusu seçildi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu "Bu transferin çılgınlık olduğu söylense de Osimhen dünyanın en iyisi. Bu çok net" diyerek övgüde bulundu. 26 yaşındaki forvet, verdiği katkıyla 1 yıllık maaşının yüzde 84'ünü çıkardı.

ÇEYREK BİLETE 12.5 MİLYON EURO DAHA

75 milyon Euro rekor bonservisle alınan Osimhen, bu sezon 16 gol-5 asiste imza attı, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 puan getirirken son 16 turunu da yanına ekledi. Senelik 21 milyon Euro ile Türkiye'nin en yüksek maaşına sahip oyuncusu olan Nijeryalı santrfor, takımına doğrudan 17.5 milyon Euro kazandırdı. Aslan'ın yıldızı, bir sonraki turda skor verimliliği verirse Galatasaray çeyrek finale kalarak kasasına 12.5 milyon Euro daha koyacak. Cimbom, bu sezon toplamda 60.8 milyon Euro hasılat elde etti.

BU TAKIMIN YARISI OSİMHEN!

Şampiyonlar Ligi'nde 8 kez sahneye çıkan Victor Osimhen, 4. kez maçın oyuncusu seçildi ve yine büyük bir başarıya imza attı. 13 gole ulaşarak G.Saray formasıyla Avrupa kupalarında en fazla ağları sarsan yabancı olan Nijeryalı santrfor, Juventus rövanşının ardından 9 ayrı ülke kanalına röportaj verdi. Torino'da attığı golle 'gidiyor' denilen turun geçilmesini sağlayan 26 yaşındaki forvet, Avrupa'da piyasasını yaptı. Yönetim, 75 milyon Euro ödenen Osimhen'in bonservisine 100 milyon Euro üzerinde değer biçiyor. Bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Süper Kupa'da oynamadığı maçlarda yokluğu hissedilen Aslan'ın yıldızı, 16 gol-4 asistle 20 defa tabelayı değiştirdi. Juventus'a attığı gole kötü oyundan dolayı sevinmeyen Osimhen'e taraftar tam destek verirken, oyuncuya hücumda takım arkadaşlarının ayak uyduramadığı görüşü hakim.