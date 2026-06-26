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Giriş Tarihi: 26.06.2026

‘Annem hakkında yazıp beni öldürmeyi planlamış’

‘Annem hakkında yazıp beni öldürmeyi planlamış’
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G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'da yaşadığı darp olayı hakkında ülkesinde katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki orta saha saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tam merdivenden inerken biri yanıma geldi, fotoğraf isteyecek sanırken aniden bana yumruk attı. Ben de refleksle karşılık verdim ve adam düştü. Şoförüm ve arkadaşlarım müdahale etti. Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş. Karakolda öğrendim ki akli dengesi yerinde değilmiş ve bir yıldır annem hakkında kötü şeyler yazıp beni öldürmeyi planlıyormuş." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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‘Annem hakkında yazıp beni öldürmeyi planlamış’
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